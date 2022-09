Colf romena ubriaca distrugge la casa, arrestata dalla polizia con il taser

Si è presentata al lavoro completamente ubriaca e invece di pulire la casa, una colf romena di 37 anni l’ha distrutta costringendo gli agenti della polizia, aggrediti anch’essi, ad arrestarla dopo averla immobilizzarla con il taser.



E’ accaduto a Padova, dove il padrone di casa ha chiamato il 113 disperato perchè la collaboratrice domestica stava distruggendo l’interno della sua abitazione. La polizia, arrivata sul posto, ha visto sul pavimento numerosi cocci di bottiglie di birra e vino, mentre la 37enne era in preda ai fumi dell’alcol ed in evidente stato di forte agitazione.



La donna, poco dopo essere entrata in casa, ha mostrato quasi subito comportamenti aggressivi; completamente fuori controllo ha continuato a urlare brandendo in una mano la gamba in legno di un mobile in direzione dei poliziotti ogni volta che tentavano di avvicinarsi, costringendoli ad arretrare per non essere colpiti.



Impossibilitati a indurla a calmarsi con le parole, gli agenti hanno prima usato lo spray al peperoncino; la donna è diventata ancor più aggressiva e ha iniziato a roteare alla cieca il bastone. A quel punto gli agenti hanno usato la pistola taser, rendendola così inoffensiva e arrestandola.