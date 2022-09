Il Regno sprofonda nel silenzio in onore di Elisabetta - Il video a Covent Garden

Il Regno Unito è sprofondato in un minuto di silenzio nazionale stasera alle 20 (LE 21 IN iTALIA) in memoria di Elisabetta II, a coronamento dei 4 giorni di omaggio popolare ininterrotto al feretro alla Westminster Hall di Londra reso alla regina dei record: morta l’8 settembre a 96 anni, 70 dei quali trascorsi sul trono.

Il momento di raccoglimento è stato annunciato dal rintocco del Big Ben e osservato in luoghi pubblichi e privati, per strada e nelle case. Lo stesso rintocco d’orologio scandirà domani a intervalli regolari i tempi del funerale di Stato della sovrana; poi segnerà altri 2 minuti di silenzio a margine della sepoltura.

Nel video di Matteo Scipioni siamo a Covent Garden, nel cuore di Londra