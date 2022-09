Cede una scala del Globe Theatre a Roma al termine spettacolo scuole: 10 feriti, nessuno è grave

Una scala del Globe Theatre, il teatro all’interno di Villa Borghese a Roma, è crollata al termine di uno spettacolo per le scolaresche. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, lo spettacolo era appena terminato e i ragazzi stavano uscendo quando la scala ha ceduto. Sulla scala c'erano una quindicina di ragazzi alcuni dei quali sono rimasti contusi e portati in ospedale.

Sono 10 i feriti per il crollo della scala al Globe Theatre. Si tratta di 5 adulti e 5 ragazzi che stanno per essere trasportati all’ospedale pediatrico Bambino Gesù, al Policlinico Gemelli, al San Giovanni, al Pertini e al Policlinico Umberto I. Secondo quanto si apprende sul posto sono intervenute 7 automediche e una ambulanza. Dei 10 feriti 2 si trovano al Gemelli, 2 al San Camillo, 2 all’Umberto I, 2 al Santo Spirito, 1 al Bambin Gesù e 1 al San Giovanni. Hanno tutti riportato patologie traumatiche ma nessuno è in gravi condizioni.

«Stavamo scendendo le scale per uscire e hanno ceduto mentre alcuni di noi le stavano percorrendo e sono caduti. E’ successo tutto in pochi attimi». E' quanto raccontato ai soccorritori dagli studenti di un liceo romano oggi rimasti coinvolti nel crollo di una scala del teatro Globe di Villa Borghese a Roma.

Ad assistere allo spettacolo del Macbeth al Globe Theatre anche alcuni studenti di Roseto degli Abruzzi rimasti coinvolti nel crollo della scala. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha chiamato il sindaco di Roseto degli Abruzzi, Mario Nugnes, per informarlo sulle condizioni dei ragazzi del comune abruzzese.