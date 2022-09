Vittoria storica per Fdi: col 26% primo partito e traina il centrodestra. Giù la Lega, Pd sotto il 20, M5s al 15 - In aggiornamento

Quando sono metà (30.003 su 61.417) le sezioni scrutinate per le elezioni alla Camera, il centrodestra si conferma in testa con il 43,7% delle preferenze. Il centrosinistra è al 27,22%, mentre M5s è al 14,7% Lista Calenda è al 7,85% Per quanto riguarda i partiti, Fdi è al 26,34% il Pd è al 19,91%-

Quando sono state scrutinate ormai la metà delle sezioni (30.001 sulle 60.399 totali) per il Senato, il centrodestra è in testa con il 43,9% dei voti, seguito dal centrosinistra con il 27,34%. Terza forza è il Movimento 5 Stelle con il 14,75%, poi il Terzo Polo con il 7,78%.

Discorso di 6 minuti nella notte per la Meloni, a un passo dall'incarico di premier. Salvini e Letta tacciono, parleranno questa mattina. Conte: "Chi toccherà il Reddito di cittadinanza dovrà vedersela con noi".

.