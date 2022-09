Parte il totoministri, le previsioni dei bookmaker. Pozzi al Mef, Frattini agli Esteri, Bongiorno alla Giustizia, Ronzulli alla Sanità. Anche Salvini in lista

I bookmaker internazionali scommettono sulla formazione del nuovo governo italiano, all’indomani della vittoria delle elezioni del centrodestra: secondo il sito specializzato Agipronews, al ministero dell’Economia potrebbe andare Cesare Pozzi, favorito a 1,60 secondo Oddsdealer.net, fornitore di quote per i bookmaker.

Dietro di lui Luigi Buttiglione (a 3,50) e Fabio Panetta (a 5,20). Nonostante il risultato elettorale della Lega, per i bookmaker il leader Matteo Salvini rimane in lista per un ministero-chiave, quello degli Interni, a quota 1,90, davanti a due fedelissimi di Fratelli d’Italia come Adolfo Urso (a 3,10) e Ignazio La Russa (a 3,90). Lega avanti anche nelle quote per il ministro della Giustizia, con Giulia Bongiorno a 1,80 davanti a Marcello Pera (a 2,90) e a Carlo Nordio (a 5 volte la scommessa).

Per gli Esteri circola il nome di Franco Frattini (a 1,82), seguito in lavagna da Elisabetta Belloni a 2,27, con Antonio Tajani a 9 volte la scommessa.

Alla Sanità potrebbe andare una donna, con Licia Ronzulli avanti a 1,84 e Letizia Moratti che insegue a 2,95. Più distante Luca Coletto a 4,60.