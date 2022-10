Dopo Briatore, Roberto Parodi attacca Salt Bae (che aprirà a Milano e Bologna un ristorante): «La sua bistecca? Una cafonata»- Video

Aveva già preso di mira la pizza al Pata Negra di Briatore «l'apoteosi dalla burinata». Roberto Parodi ora se la prende, dicendo la sua, con Salt Bae. Lui è il fratello della giornalista Cristina e della conduttrice Benedetta Parodi, conosciuto per i suoi video su bon ton e eleganza, è ingegnere, scrittore, conduttore, motociclista. Nel suo ultimo video sui social stronca il ristoratore, macellaio di origini turche diventato famoso per il suo modo di cucinare (e presentare) la carne "firmando" ogni piatto con il sale versato sul gomito e fatto cadere sul piatto.





«Burini di tutta Italia lucidate il suv comprato a rate, preparate il vostro abitino skinny e le vostre scarpe in faggio stringate da mettere senza calze, la morosa con le unghie smaltate dai «China» sotto casa, perché finalmente arriva anche da noi ’sto picio di Salt Bae con le sue manine e le sue ridicole bistecche da 1.700 euro che vi faranno sentire parte di quel mondo luccicante ed esclusivo. Anche se per voi durerà soltanto l’attimo di un selfie, sia chiaro. Come Cenerentola», nel video parodi si riferisce all'apertura a Milano, il prossimo anno, del costosissimo ristorante di Salt bae, il Nustr-Et. Nel mirino il «mito dell’ostentazione pacchiana» che Salt Bae rappresenta: alla gente che va nei suoi ristoranti che «la ricchezza vera manco sa dove sta», ai «wannabe che da Salt Bae fotografano anche il cesso e vivono una vita di rimbalzo», che non conoscono il significato di «understatement» e che soprattutto, sempre secondo Parodi, non si rendono conto di essere presi in giro. «Il motivo vero che mi fa arrabbiare è che oggi i ragazzi sono alimentati da questa fuffa. Pensano che il successo sia riuscire ad andare a mangiare da questa brutta copia di Johnny Depp che vende delle cotolette a mille euro», dice ancora il conduttore nel video. E poi conclude:«Distinguetevi con la cultura, non con le cafonate». Notizia nella notizia, pare che Sal bae aprirà poi a Firenze e Bologna.