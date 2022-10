Ministero dell'Università del (prossimo) governo Meloni: tra le candidate, in pole, la "parmigiana"  Gloria Saccani Jotti

Da sempre nell'Università di Parma, dove ha studiato e dove si è laureata, una vita in Anatomia patologica, prima allieva di Tardini poi con Tedeschi. Non ha mai abbandonato la nostra città: ora è professoressa ordinaria di Patologia clinica della facoltà di Medicina e chirurgia proprio all'Università di Parma. Secondo più fonti, Gloria Saccani Jotti è una delle candidate, in pole, per diventare ministro dell'Università nel governo Meloni che sta per nascere. In ballo ci sono due candidature di Forza Italia, la sua e quella di Annamaria Bernini, già capogruppo degli azzurri in Senato. Nata a Reggio Emilia ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) dal 2009 al 2013 ed è stata membro del CDA del CNR (dal 2011 al 2018). Iscritta a Forza Italia, alle elezioni politiche del 2008 è stata candidata al Senato della Repubblica nelle liste del Popolo della Libertà nella circoscrizione Lombardia, ma non venne eletta. Alle elezioni politiche del 2018, invece, è stata eletta alla Camera dei Deputati nelle liste di Forza Italia nel collegio plurinominale Lombardia 1. Ha fatto parte della VII Commissione cultura, scienza e istruzione. Dal 2018 il suo impegno a Montecitorio è stato rivolto al mondo universitario e della ricerca all'interno della commissione Cultura. È stata promotrice di una proposta per reintrodurre il ministero della Ricerca o in alternativa attribuire a un sottosegretario la delega sul settore, allo scopo di rafforzarne anche il ruolo in Ue. Alle elezioni politiche del 2022 è stata eletta nel collegio uninominale Emilia-Romagna - 10, quello di Forlì, in Forza Italia. Ha lavorato anche in diversi ospedali e istituti di ricerca all’estero (Francia e Inghilterra).