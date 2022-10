Un nuovo audio di Berlusconi su Putin e la guerra fa tremare la maggioranza (e non solo)- Il testo

«Io non vedo come possano mettersi a un tavolo di mediazione Putin e Zelensky. Perchè non c'è nessun modo possibile. Zelensky, secondo me... lasciamo perdere, non posso dirlo...». Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, durante l’assemblea di ieri con i deputati azzurri, secondo l’audio pubblicato da Lapresse.

«Sapete com'è avvenuta la cosa della Russia? Anche su questo vi prego, però, il massimo riserbo. Promettete? (...) La cosa è andata così: nel 2014 a Minsk, in Bielorussia, si firma un accordo tra l’Ucraina e le due neocostituite repubbliche del Donbass per un accordo di pace senza che nessuno attaccasse l’altro. L’Ucraina butta al diavolo questo trattato un anno dopo e comincia ad attaccare le frontiere delle due repubbliche».

Lo ha affermato ieri il Presidente di For za Italia, Silvio Berlusconi, parlando con i deputati azzurri, secondo quanto si sente da un audio pubblicato dal sito di LaPresse. «Le due repubbliche - ha aggiunto Berlusconi - subiscono vittime tra i militari che arrivano, mi si dice, a 5-6-7mila morti. Arriva Zelensky, triplica gli attacchi alle due repubbliche. I morti diventano (...)». «Disperate, le due repubbliche (...) mandano una delegazione a Mosca (...) e finalmente riescono a parlare con Putin. Dicono: 'Vladimir non sappiamo che fare, difendici tù. Lui - ha proseguito l’ex premier - è contrario a qualsiasi iniziativa, resiste, subisce una pressione forte da tutta la Russia. E allora si decide a inventare una operazione speciale: le truppe dovevano entrare in Ucraina, in una settimana raggiungere Kiev, deporre il governo in carica e imporre un governo già scelto dalla minoranza ucraina di persone per bene e di buon senso, un’altra settimana per tornare indietro. E’ entrato in Ucraina e si è trovato di fronte a una situazione imprevista e imprevedibile di resistenza da parte degli ucraini, che hanno cominciato dal terzo giorno a ricevere soldi e armi dall’Occidente. E la guerra, invece di essere una operazione di due settimane, è diventata una guerra di duecento e rotti anni. Quindi, questa è la situazione della guerra in Ucraina».