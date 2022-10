Assalto a Capitol Hill, 4 mesi a Bannon per oltraggio al Congresso

Steve Bannon, l’ex capo della campagna elettorale di Donald Trump e suo stratega alla Casa Bianca, è stato condannato da una corte federale di Washington a quattro mesi e 6500 dollari di multa per oltraggio al Congresso per essersi rifiutato di testimoniare e fornire documenti nell’indagine sull'assalto al Capitol. Secondo i procuratori, da quando ha ricevuto il mandato di comparizione, Bannon «ha perseguito una strategia in mala fede di sfida e disprezzo». Anche Trump è destinatario di un 'subpoenà per testimoniare davanti al Congresso.

Steve Bannon non andrà subito in prigione dopo la condanna per oltraggio al Congresso: il giudice Carl Nichols - nominato da Donald Trump - ha sospeso la pena in attesa del preannunciato appello.

La condanna era di quattro mesi per ciascuno dei due capi di imputazione, poi riunificati in continuazione in un’unica pena di 4 mesi, due mesi in meno di quella richiesta dall’accusa (insieme a 200 mila dollari di multa).

Prima di leggere la sentenza, il giudice aveva sottolineato che Bannon non ha espresso rimorso e lui ha risposto che non aveva alcuna ragione di farlo e di scusarsi perchè non ha fatto nulla di male.