Bimba morta di stenti: spunta un chat, nuove accuse alla madre e a un uomo di 56 anni. Sono indagati per atti sessuali con minorenne

Spunta una chat nella quale Alessia Pifferi, la 37enne in carcere da luglio per omicidio volontario aggravato per aver lasciato sola in casa per 6 giorni la figlia di un anno e mezzo, rispondeva «lo farai» a un uomo che nell’ambito di una conversazione le aveva chiesto, riferendosi alla piccola Diana, «posso baciarla?». Un dialogo acquisito, assieme a molte altre chat, che ha portato la Squadra Mobile ad effettuare una perquisizione a carico dell’uomo, 56 anni.

Sia lui che Pifferi sono indagati per atti sessuali con minorenne sulla base della chat e gli accertamenti sono finalizzati a trovare eventuali riscontri.