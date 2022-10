Un altro attacco degli ecologisti: liquido arancione contro il famosissimo 'La Ragazza con l’orecchino di perla' - Video

Attivisti verdi hanno attaccano il celebre quadro di Vermeer 'La Ragazza con l’orecchino di perla', conservato nella Mauritshuis dell’Aia. Dopo l’attacco, la polizia olandese ha arrestato tre persone, secondo quanto hanno reso noto la polizia e il museo.

Due ecologisti si sono incollati al dipinto e un altro ha lanciato una sostanza sconosciuta, ma l’opera d’arte è protetta da un vetro e apparentemente non è stata danneggiata, ha affermato il Mauritshuis in una dichiarazione all’AFP.

Immagini diffuse sui social media mostrano attivisti accanto al dipinto che indossano magliette 'Just Stop Oil'.

Video: l'arresto degli attivisti