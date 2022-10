Salerno, bimba cade dalla finestra: arrestato il padre

I carabinieri hanno arrestato il padre della bimba di due anni che è precipitata dal balcone al terzo piano di una palazzina di Fisciano (Salerno). Lo si apprende da fonti investigative. Al momento non è stata ancora stabilita l’esatta dinamica dell’accaduto.

Caduta attutita da una rete di ferro

E' probabile che l’impatto a terra sia stato attutito da una rete di ferro che si trova nell’area sottostante l’edificio. La piccola è caduta da una finestra al terzo piano. Nell’impatto ha riportato una frattura alla spalla e diverse escoriazioni al volto ma, fortunatamente, non è in pericolo di vita anche se è ancora ricoverata all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli.

Quando i volontari de «La Solidarietà» di Fisciano sono arrivati in corso San Vincenzo, la piccola piangeva ed era chiaramente spaventata. Trasportata d’urgenza al «Ruggi» di Salerno, è stata presa in carico dai medici del reparto di pediatria. Successivamente è stato disposto il trasferimento nell’ospedale del capoluogo di regione. I soccorritori l’hanno trovata sull'asfalto che si trova nell’area sottostante la finestra dalla quale è caduta.