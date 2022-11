Sgomberati 80 tavoli (200 sedie) in due due stabilimenti balneari in spiaggia a Marina di Pietrasanta: salta il pranzo di Ognissanti

La guardia costiera ha ordinato lo sgombero di 80 tavoli e 200 sedie di due stabilimenti balneari della spiaggia di Marina di Pietrasanta (Lucca), tavoli da due, da quattro o da sei persone, apparecchiati con tovaglie estive e contornati da comode sedie ideali per godersi un buon pranzo a due passi dalla battigia.

Ma gli ospiti hanno dovuto rinunciare al pranzo di Ognissanti in riva al mare perchè i militari, esaminando i documenti, non hanno trovato alcuna autorizzazione per fare attività di ristorazione direttamente sulla spiaggia che, spiega la guardia costiera, non è prevista, in generale, dalla legge.

I militari hanno intimato ai concessionari di rimuovere immediatamente tutte le attrezzature che avevano complessivamente occupato un’area demaniale marittima, di circa 1.500 metri quadri. Sono scattate le denunce per i reati di innovazione abusiva e cambio di destinazione d’uso abusiva. Sono state restituite così, alla pubblica fruizione, due vaste aree di spiaggia. Le attività di controllo sul demanio marittimo della Versilia continueranno per almeno due settimane.