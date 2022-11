Ragazzino di 14 anni muore investito da un tram a Milano

Un 14enne è morto questa mattina, a Milano, investito da un tram.

Il giovanissimo era in bici in via Tito Livio quando, per cause ancora da ricostruire, è finito sotto il mezzo che lo ha ucciso. Inutili i soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco.

Il cordoglio di Atm

L’Atm, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, ha espresso il cordoglio alla famiglia del 14enne investito e ucciso stamani da un tram in via Tito Livio.