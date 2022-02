Berlinale, Orso d'Oro ad "Alcarras" di Carla Simon

Il film "Alcarras" della regista spagnola Carla Simon si è aggiudicato l'Orso d'Oro alla 72/a edizione del Festival di Berlino. Il Gran premio della Giuria e' andato a "The Novelist's Film" del sudcoreano Hong Sangsoo. L'Orso d'Argento per la migliore interpretazione e' andato all'attrice tedesco-turca Meltem Kaptan per il suo ruolo nel film "Rabiye Kurnaz contro George W. Bush" del regista tedesco Andreas Dresen. L'Orso d'Argento per la migliore interpretazione secondaria e' andata a Laura Basuki per "Nana" della regista indonesiana Kamila Andini. Paolo Taviani, con "Leonora Addio", ha vinto il premio Fipresci al Festival del cinema di Berlino. La giuria ha assegnato il premio con la seguente motivazione: "Guidato dallo spirito libero del genio di Pirandello, il regista mescola poesia, malinconia, ma anche ironia, fantasia e letizia per raccontarci i misteri della vita, della morte e della memoria".