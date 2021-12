Annunci di lavoro: magazzinieri, commessi, camerieri, tecnici informatici

Annunci di lavoro raccolti da Informagiovani Parma aggiornati al 14 dicembre 2021

I riferimenti e i contatti per la candidatura sono reperibili sul sito di Informagiovani https://informagiovani.parma.it/informagiovani/lavoro/news-lavoro.html

ANNUNCI PRIVATI / RICERCHE DIRETTE

· Ricerca OSS, ASA, educatore, addetto pulizie e cuoco

E' alla ricerca di personale con qualifica di:

· ASS

· ASA

· Educatore

· Pulizie strutture/Riordino camere

· Cuoco per preparazione semplici piatti/colazioni.

Il periodo richiesto è dal 27 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 (intero periodo). Si offre vitto, alloggio e adeguato compenso.

Si precisa che tutti gli operatori saranno presenti in struttura con utenza diversamente abile, no lavoro a ore ma residenziale.

· Tecnico/a luci con competenze base in fonica

Ricerca un/a TECNICO/A LUCI CON COMPETENZA BASE DI FONICA da inserire nel proprio organico per la stagione 2021/2022.

Si richiede esperienza pregressa, la disponibilità a effettuare tournée in Italia e all'estero e il possesso della patente B.

· Apprendista Carrozziere

Cerco apprendista automunito, volenteroso ad imparare il mestiere di carrozziere.

· Agente immobiliare

Selezioniamo neolaureato/a o neodiplomato/a da avviare alla professione di agente immobiliare. Offriamo 1.000 € mensili di provvigioni garantite.

· Ricerca di un/a COMMESSO/A

Cerchiamo 1 commesso/a full time inquadrabile come apprendista. Dovrà effettuare lo stoccaggio della merce (anche pesante) e svolgere attività di cassa.

Inizio mansione 02/01/2022.

Si richiede:

o esperienza nel settore (preferibilmente in supermercati)

o flessibilità oraria

o capacità di spostare merce pesante

o abitazione in centro storico o molto vicino al centro

o referenze

· Cercasi personale addetto assistenza anziani

Si ricerca personale O.S.S. o con esperienza nel settore dell'assistenza sia ospedaliera che domiciliare.

Il lavoro si svolgerà su Parma e prima periferia, su turni.

E' richiesta esperienza pregressa, buona conoscenza della lingua italiana, puntualità e buon senso.

· Ricerca tecnico impianti elettronici

Ricerca un tecnico, per l'installazione di apparati elettrico-elettronici e la manutenzione di Impianti telefonici, videosorveglianza e allarme.

Sede di lavoro: Parma

E' richiesta patente B

· Tecnico informatico

Prestigiosa azienda in Parma ricerca 1 Tecnico informatico da inserire nel proprio organico nell'ottica di un piano formativo di crescita. Il candidato si occuperò di installazione, configurazione, manutenzione hardware, software e networking, programmazione di base piattaforme siti web

Il candidato è una giovane risorsa tra i 20 e i 30 anni diplomata e/o laureata in inforamtica che si occuperà di installazione, configurazione, manutenzione hardware, software e networking, programmazione di base piattaforme siti web. E' richiesta buona conoscenza dei principi base della programmazione e buona conoscenza della lingua inglese. Completano il profilo motivazione all'apprendimento, flessibilità, orientamento al team working e al problem solving

· Cameriere/a

Nota trattoria a Parma cerca :

n.1 Cameriere/a

persona disposta ad arricchire la sua esperienza personale e professionale, anche prima esperienza, automunito;

· Tecnico Meccatronico - informatico

Azienda che svolge la sua attività nel campo dei sistemi di controllo qualità per l'area packaging nel settore alimentare, conserviero, dell'imbottigliamento, farmaceutico, chimico, nel settore industriale per gli imballaggi in metallo, vetro, plastica e relative chiusure.

Per la sua sede di Parma ricerca un Tecnico Meccatronico.

La figura lavorerà a contatto diretto con il Responsabile di Produzione e svolgerà le seguenti attività:

- Controllo e/o modifica dei nuovi sistemi elettronici di laboratori dedicati ai diversi clienti con particolare attenzione alla loro conformità a tutte le norme CE vigenti;

- Installazione dei sistemi elettro

- Installazione dei sistemi elettronici presso i clienti e al training dei loro operatori;

- Manutenzione/riparazione dei sistemi di controllo dal laboratorio già consegnati;

- Seguire il responsabile di produzione per l'acquisto e /o assortimento dei ricambi necessari per garantire una pronta soluzione alle diverse problematiche che si dovessero presentare.

- Software testing;

Requisisti richiesti:

- Diploma in Istituto Elettronico o Istituto Tecnico meccatronico

- Disponibilità ad effettuare trasferte in Italia e all'estero;

- Buona conoscenza della lingua inglese;

- Conoscenza di pneumatica, dell'ottica

- Problem solving chiede elettroniche;

- Buona conoscenza uso e installazione pc;

- Gradita la conoscenza di programmazione PLCe /o interesse in sistemi da laboratorio per l'industria alimentare e il packaging;

- Patente B/ Passaporto in corso di validità;

· Ingegnere Sviluppo Software- Informatico

Azienda che svolge la sua attività nel campo dei sistemi di controllo qualità per l'area packaging nel settore alimentare, conserviero, dell'imbottigliamento, farmaceutico, chimico, nel settore industriale per gli imballaggi in metallo, vetro , plastica e relative chiusure.

Per la sua sede a Parma ricerca un ingegnare Sviluppo software.

La figura opererà a stretto contatto con il Direttore Tecnico e il team di programmatori al fine di sviluppare nuovi software per tutti i sistemi di controllo qualità in linea e da laboratorio (sistemi metrologici).

Sono richiesti i seguenti requisisti:

- Laurea in Informatica/ Ingegneria Informatica;

- Conoscenza Competenze dei linguaggi QT, Python, C++

- Gradita la conoscenza/Competenza in Flask, React Native;

- Buona conoscenza della lingua inglese;

- Disponibilità a brevi e occasionali trasferte;

- predisposizione al lavoro di equipe e flessibilità;

- Patente B/ Passaporto in corso di validità;

la ricerca è rivolta a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi della legge 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

· Magazziniere

Azienda giovane e dinamica, operante nel settore COMMERCIO, è alla ricerca per la propria sede di un MAGAZZINIERE JUNIOR.

La risorsa individuata si occuperà della gestione e organizzazione del magazzino e della logistica.

Mansioni

- stivaggio e prelievo merce

- preparazione ordini

- movimentazione merci

- controllo DDT

- registrazione movimentazione merci in apposito software dedicato

- consegne attraverso furgoncino aziendale (patente B)

Caratteristiche dell'offerta:

- Contratto: assunzione diretta da parte dell'azienda con contratto di apprendistato dopo periodo di prova.

- Disponibilità: full time dal lunedì al sabato

- Luogo di lavoro: Lemignano di Collecchio (Parma)

Saranno considerati valore aggiunto esperienza pregressa nel ruolo e possesso di patentino per carrello elevatore in corso di validità

Verranno prese in considerazione soltanto candidature di persone che risiedono in zona e/o comunque non troppo distanti dal luogo di lavoro.

Richieste:

- patente B automunito

- Età da apprendistato

- Buona capacità di utilizzo del computer (uso del pacchetto Office e posta elettronica)

- ottima conoscenza della lingua italiana

- disponibilità ad eventuali straordinari

· Lavapiatti

Ristorante a Parma cerca LAVAPIATTI da inserire nel suo team.

Giorni e orari lavorativi dal mercoledì al sabato orario sera e dalle 19.30 a chiusura e la domenica a pranzo dalle 12.30 a chiusura.

· Collaboratore/acquisitore Immobiliare

Affermata Agenzia Immobiliare di Parma seleziona urgentemente, per ampliamento organico, giovani collaboratori automuniti, con buone doti relazionali, da inserire nel ruolo di collaboratori acquisitori nuova clientela.

Offresi interessanti possibilità di guadagno al raggiungimento degli obiettivi.

Richiesta serietà, dinamicità, attitutdine a lavorare in squadra. completano il profilo una minima esperienza nel settore immobiliare.

· Consulente immobiliare

Vuoi crescere professionalmente e diventare un agente immobiliare di successo?

Nota Agenzia Immobiliare di Parma e provincia, ti offre la possibilità di entrare a far parte del loro team e intraprendere un percorso di crescita professionale.

Avrai la possibilità di imparare una professione piacevole e stimolante che ti permetta di metterti alla prova e di essere formato a 360°. Il piacere di costruire ed intraprendere una carriera di successo con un team affiatato disposto a insegnarti e supportarti e la possibilità di raggiungere rapidamente un compenso elevato.

Offriamo:

- 6 mesi di formazione retribuita più provvigioni

- l'opportunità di imparare una professione e intraprendere una carriera di successo fin da subito

- la possibilità, dopo i primi sei mesi, di raggiungere via via un compenso sempre più elevato commisurato alle tue competenze

Richiediamo:

- diploma di maturità

- patente di guida e mezzo proprio

- anche senza esperienza

· Annunci di lavoro Agenzia per il Lavoro

o Macchinista: per importante azienda del settore vetro di Parma ricerchiamo diverse figure da inserire sulle macchine. Si richiede titolo di studio in ambito meccanico

o Operai linee di produzione veloci: per azienda di San Polo ricerchiamo numerose figure da inserire sui tre turni in diversi reparti dei due stabilimenti produttivi.

o Operai cartotecnici: per azienda leader del settore cartotecnico ricerchiamo figure da inserire in produzione. Si richiedono anche brevi esperienze su linee di produzione e flessibilità.

o Magazziniere-carrellista: ricerchiamo per diverse aziende del territorio figure da inserire con le mansioni di magazziniere. Si richiede il patentino del muletto.