Il gesto bello della rider

Egregio direttore,

come ogni tanto mi succede, sabato ho perso il portafoglio. Pianti, sospiri e alti guai. Domenica una ragazza sudamericana, una rider con il suo bravo zaino cubico sulle spalle, suona al campanello e annuncia di aver recuperato il mio portafoglio, che mi restituisce coi suoi dieci euro originari - che lei guadagnerà in un'ora? Due?

Ecco una notizia che voglio ricordare: non se ne parlerebbe, perché siamo perversamente attratti da ciò che fa orrore e rabbia.

Grazie alla rider, perché ha creato gioia e lo ha fatto per niente.

Alessandro Bianchi

Parma, 20 dicembre