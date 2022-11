Troppa violenza (e "cattive" frequentazioni): bar chiuso per dieci giorni a Medesano

Il questore della provincia di Parma, Massimo Macera, ha firmato il provvedimento di sospensione di dieci giorni della licenza per la gestione di un esercizio pubblico a Medesano, dopo la segnalazione dei carabinieri che il locale è stato teatro di alcuni episodi recenti di violenza e, sempre lì, è stata notata la frequente e abituale presenza di soggetti pluripregiudicati.

Il 10 settembre, verso le ore 21,30, all’interno dell’esercizio commerciale c'è stata una violenta aggressione ad un giovane, il quale riportava gravi lesioni al volto giudicate guaribili in 30 giorni. Così come il 25 aprile alle 4 circa, nel corso di un servizio di controllo del territorio, i carabinieri sono intervenuti per una rissa, nel corso della quale una persona è stata colpita da un bicchiere in vetro lanciato, riportando ferite giudicate guaribili in 7 giorni.