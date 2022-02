Vandali imbrattano con scritte no vax la sede Pd di via Treves - Foto

Sono comparse nella notte: grandi scritte No Vax in rosso sui muri della sede Pd di via Treves. In cui il partito viene anche definito nazista.

Pochi giorni dopo quella del Pd di Reggio Emilia, stavolta tocca dunque alla sede di Parma. La dichiarazione di Luigi Tosiani, segretario regionale Pd, Filippo Fritelli, segretario provinciale Pd Parma e Michele Vanolli segretario cittadino PD Parma.

"Non ci facciamo intimidire da quella che sembra proprio essere una campagna di atti vandalici organizzata contro il Presidente Stefano Bonaccini e contro il Partito Democratico. Anche questo episodio verrà denunciato alle autorità e di certo non fermerà l'attività del Pd di Parma né i nostri sforzi, che invece si moltiplicheranno, per divulgare e promuovere l'importanza del vaccino".