I No vax son tornati: nella notte imbrattata di nuovo la sede della Cgil - Foto

I No vax sono tornati alla carica, armati di vernice, imbrattando nuovamente la facciata della sede della Cgil in via Casati Confalonieri. Di nuovo insulti al sindacato.

Alle 10 - annuncia la Cgil - "ci sarà un presidio per testimoniare che non si intende lasciare passare sotto silenzio questo ennesimo sfregio nei confronti di quella che è la casa dei Lavoratori, presidio di democrazia e diritti. "