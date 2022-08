Distrugge (incastrandole) le sue due Porsche facendo una manovra sola

Due porsche nello stesso giardino e della stessa proprietaria distrutte in un incidente: una Macan e una Taycan incastrate in un muro. E' avvenuto nella città madrilena di Alcalá de Henares: la proprietaria delle due auto, una donna di 45 anni, si trovava alla guida della Taycan, mentre la Macan era parcheggiata, sendendo dalla rampa finendo contro l’auto parcheggiata. Così i due veicoli si sono è finita contro i mattoni della casa del vicino a causa dell’alta velocità. Nonostante l’impatto, la donna non ha riportato ferite ma è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.