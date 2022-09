Serenata tra i condomini per due promessi sposi del quartiere Mordacci - Video

Un gesto della tradizione, un momento che non scorderà, Manuela, nella sera prima del suo Sì. La giovane promessa sposa ha ricevuto una romantica serata sotto il balcone di casa tra le file dei condomini del quartiere Mordacci attirando i residenti che hanno partecipato all'esibizione sentimentale telefonini alla mano e accennando qualche passo di danza.

Dopo le canzoni intonate dalla limpida voce di Jessica Pistis, accompagnata da Gabriele Cesari e Luca Bonzilli, sulla strofa di Ultimo che dice"mi piacerebbe portarti in collina, vedere il mondo come si declina. Portarti più in alto, più su delle nuvole, tu che profumi di sogni e di fragole", la sposa è scesa con tanto di acconciatura in posa, per baciare sotto i flash dei cellulari il dolce fidanzato. Spontaneo è scattato l'applauso e gli auguri di tutto il quartiere che mentre attende la sua riqualificazione in una serata di fine estate ha partecipato alla nascita di una nuova giovane famiglia in momento.