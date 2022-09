Il libro raccontato da Giuseppe Milano - Rughe di Paco Roca - Video

In Rughe Paco Roca, affermato scrittore spagnolo di graphic novel, ci racconta la storia di Emilio, ex direttore di banca che viene ricoverato dalla famiglia in una residenza per anziani affetti dal morbo di Alzheimer. Il libro, che unisce umorismo e commozione, ci racconta la battaglia contro la malattia ed il rapporto che si instaura con i compagni "d'avventura", gli infermieri ed i familiari. Un libro che insomma con il sorriso ci fa riflettere su una malattia in grado di spezzare non solo la vita di chi ne è colpito ma anche quella della sua rete di affetti.

PACO ROCA - Rughe

Edizione Tunué - ed. originale 12,90 euro - ed. deluxe 20 euro