Gli ambientalisti bloccano ancora il raccordo a Roma, automobilisti inferociti litigano con gli attivisti: interviene la polizia - Video

Nuovo blitz e nuova protesta degli attivisti per il clima di Ultima Generazione: nel mirino ancora il Grande raccordo anulare a Roma. Lo hanno nuovamente bloccato. Traffico paralizzato e automobilisti inferociti. La polizia è dovuta intervenire prendendo di peso i giovani con i fratini gialli e spostandoli ai lati della carreggiata. La Procura di Roma ha avviato una serie di fascicoli di indagine in relazione ai blocchi stradali messi in atto in varie zone della Capitale negli ultimi mesi dagli attivisti di «Ultima Generazione» per protestare contro l'utilizzo dei combustibili fossili e sull'emergenza clima. Nei procedimenti, che potrebbero confluire in un unico fascicolo, si ipotizzano varie fattispecie penali tra cui l’interruzione di pubblico servizio e manifestazione non autorizzata. I blitz sono stati compiuti anche negli ultimi giorni sul Gra causando ingorghi e rallentamento al traffico veicolare con conseguente protesta degli automobilisti.