Oosterwolde ha regalato la sua maglia al piccolo Stefano - Foto e video

Alla fine, come ha detto suo papà Daniele, si è chiusa una porta ma si è spalancato un portone. Per il piccolo Stefano, dopo i pianti e il grande dispiacere per lo "scippo" della maglietta al Tardini da parte di un attempato tifoso che non si era fatto scrupolo di rubare al bambino (che frequenta la seconda elementare alla scuola per l'Europa) il prezioso oggetto del desiderio, oggi pomeriggio la grandissima gioia di ricevere dalle mani di Oosterwolde (accompagnato dal direttore Martines e dall'addetto stampa Cometti) la maglia gialloblù con gli autografi di tutti i giocatori e i tecnici del Parma calcio. Un incontro che si è svolto nell'ufficio del direttore della Gazzetta di Parma Claudio Rinaldi, che per l'occasione ha donato al calciatore crociato la guida in inglese della città di Parma realizzata dalla Gazzetta.

È stato il nostro giornale ad organizzare e poi realizzare questo "incontro riparatore" per restituire al giovanissimo tifoso quel sorriso che un brutto pomeriggio e un personaggio senza scrupoli gli avevano tolto.

Il futuro, per i due protagonisti della storia, è ora molto chiaro: Stefano domani andrà in tribuna centrale nell'area ospitality del Parma per assistere al match contro il Como mentre l'autore dello scippo, che è stato individuato, è finito nella lista degli "indesiderati". Il Tardini per un bel po' sarà per lui solo un ricordo.