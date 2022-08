Malore per un 65enne sul Lago Verde: arriva l'elisoccorso

Sul tardo pomeriggio la squadra del Soccorso alpino stazione Monte Orsaro è intervenuta per soccorrere un signore che ha accusato un malore mentre stava svolgendo una camminata con la moglie.

L'uomo, 65 anni di Roma, si trovava sul sentiero 707 tra Lago Verde e Lago Ballano (zona Prato Spilla) quando ha accusato un malore e la moglie ha allertato il 118. La centrale operativa ha così attivato il Soccorso Alpino che, grazie ai mezzi fuoristrada, è riuscito in poco tempo ad intervenire e raggiungere il target per prestare un primo soccorso mentre è stato attivato ed è giunto anche Elipavullo: sul posto il medico ha effettuato l'elettrocardiogramma al signore e, data la circostanza, si è deciso di trasportarlo al Pronto Soccorso di Parma. L'uomo, grazie ai tecnici, è stato verricellato sull'elicottero ed è stato trasportato a Parma per effettuare maggiori controlli e ricevere le cure del caso.