Una versione speciale della Dallara Stradale per il 50° anniversario - Foto

È stata presentata oggi la D50, versione da collezione della Dallara Stradale totalmente verniciata a mano. Oro e nero insieme per esprimere due concetti fondamentali: competenza & heritage.

Il nero (nero graphite opaco) a identificare il carbonio, competenza chiave dell’azienda, e l’oro (oro champagne) per celebrare i primi 50 anni, con uno sguardo rivolto verso il futuro.

L’unione di questi due colori dona alla Dallara Stradale estrema eleganza esaltandone l’anima da competizione che da sempre la contraddistingue.

Il 2022 è un anno molto speciale per l’azienda con sede a Varano de’ Melegari: sono trascorsi 50 anni dal quel 15 gennaio del 1972, data in cui l’ingegner Giampaolo Dallara fondò la Dallara Automobili da Competizione, allora si chiamava così, nel garage di casa.

Come tributo alla storia aziendale, la livrea è impreziosita da alcuni elementi grafici ereditati dalla SP1000, prima vettura realizzata dall’azienda. La D50 sarà inoltre dotata di alcune caratteristiche presenti esclusivamente sulle vetture ordinate e consegnate nel 2022, quali:

· Copritappo dei cerchi con il logo D50;

· Logo D50 all’interno del dashboard al momento dell’accensione;

· Pomelli dei comandi anodizzati color oro;

· La chiave vettura con parte centrale anodizzata color oro;

· Targhetta dedicata al 50° anniversario con il nuovo payoff: “In Dallara dal 1972 radici e futuro crescono insieme”;

· Telo vettura da interno personalizzato con logo D50.

IN DALLARA DAL 1972 RADICI E FUTURO CRESCONO INSIEME

La Dallara è stata fondata nel 1972 dall’Ing. Giampaolo Dallara, che ne è anche il presidente, oggi coadiuvato dall’Ing. Andrea Pontremoli nel ruolo di socio ed amministratore delegato. La sede principale è situata a Varano de’ Melegari (Parma), paese natale dell’Ing. Dallara: l’azienda è presente inoltre a Stradella di Collecchio (Parma) ed a Indianapolis (Usa). Il Gruppo Dallara oggi è una delle più importanti realtà al mondo specializzate in progettazione, sviluppo e produzione di vetture da competizione ad alte prestazioni: è infatti fornitore unico di vetture per i campionati IndyCar, Indy Lights, Formula 2, Formula 3, EuroFormula, Formula E e Super Formula. Realizza vetture per il WEC, l'ELMS e l'IMSA e fornisce consulenza per altri campionati quali Nascar. Inoltre fornisce consulenze specialistiche e assistenza professionale a costruttori e squadre corse per sviluppare vetture sia da competizione che stradali. Negli ultimi anni, ha sviluppato soluzioni per il settore aerospaziale e della difesa. Attualmente il Gruppo Dallara impiega oltre 700 persone.