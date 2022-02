Lancia Ypsilon Alberta Ferretti, l’ultima serie speciale

Ci sono tante donne nella 36esima serie speciale dell’infinità Ypsilon. L’unico modello che sventola la gloriosa bandiera Lancia - in attesa della “rinascita” sulla via dell’ elettrificazione e di tre modelli nuovi da qui al 2028 - ha il volto e la creatività di Alberta Ferretti, la stilista che firma la city car con un grigio rosa cangiante; ma ha anche il volto di Cristiana Capotondi, interprete del nuovo bellissimo spot in onda dal 4 febbraio; ma soprattutto ha il volto di oltre due milioni di donne (con i maschietti arriviamo a tre) che hanno decretato il successo dell’auto che ha introdotto l’eleganza nelle utilitarie. Insomma, la Ypsilon che “piace alla gente che piace” ci tiene poco alla parità di genere e si sbilancia decisamente sul lato femminile della vita.

Presentata oggi a Milano a Palazzo Donizetti, l’ultima incarnazione di Ypsilon rappresenta il debutto per la stilista nel mondo dell’automotive nonostante - confessa - il mondo dell’auto l’avesse corteggiata in passato. “Solo con Lancia - spiega - ho sentito un progetto vicino a me. Perché questa è un’auto pensata per le donne: era una sfida che dovevo accettare. Ypsilon è una macchina piccola ma elegante, per la quale abbiamo realizzato interni che avvolgono, utilizzando un tono di rosa dorato. Abbiamo lavorato per il bello e per rendere felici le donne”.

Alberta Ferretti ha trovato nel mondo del design Lancia la stessa sensibilità e cura del dettaglio: dall’incontro nasce allora Il grigio cangiante “grigio Alberta Ferretti”, sintesi di un progetto che trasuda italianità ed eleganza. Ma anche sostenibilità, con la scelta della motorizzazione mild hybrid (motore elettrico da 12 Volt e batteria al litio dedicata, ma c’è anche in versione GPL) e l’utilizzo di materiali ecologici nell’abitacolo.

Cristiana Capotondi è l’ultimo volto del cinema ad associarsi a Lancia dopo una memorabile galleria che ci riporta a Brigitte Bardot, a Mastroianni, a Grace Kelly fino all’iconico “Sorpasso” con Gassman al volante dell’Aurelia B24.

Dunque, i “segni particolari”: colore grigio creato ad hoc con effetto iridescente, effetto cromo satinato su specchietti, calandra e maniglie, tessuti dei sedili ricamati con filo Rose Gold a contrasto e con una cucitura a filo continuo. Sui poggiatesta e sulle fiancate spicca il monogramma «AF»; il Rose Gold torna sulla plancia, volante e cambio a impreziosire il look.

Per il resto, sotto il make-up Ferretti, troviamo la cara vecchia Ypsilon che affronta gli ultimi due anni di un percorso glorioso prima dell’arrivo del nuovo modello in calendario nel 2024: 3 metri e 83 di lunghezza e motore 1.0 benzina Hybrid da 70 Cv. Il listino della serie speciale parte da 13.950 euro con il finanziamento FCA Bank e in caso di permuta o rottamazione. Si può avere anche in 36 rate da 149 euro al mese (oltre anticipo, oneri finanziari e rata finale)