Ecco la prima Jeep tutta elettrica

Sarà un suv di segmento B, particolarmente adatto anche all’uso cittadino, il primo modello full electric del brand Jeep. Lo ha annunciato, mostrando in anteprima due immagini ufficiali, il Ceo di Stellantis Carlo Tavares durante la presentazione del piano strategico Dare Forward 2030.

Molto piacevole nel design, che conserva il tipico stile delle Jeep attualizzato però in chiave EV (con la caratteristica griglia frontale che non ha più aperture per il passaggio dell’aria) il nuovo B-suv elettrico sarà costruito quasi certamente sulla piattaforma elettrica e-CMP di PSA, già utilizzata per la Peugeot e-208, per la Opel Corsa-e, per la DS3 Crossback E-Tense.

Prendendo come riferimento quest’ultimo crossover, è ipotizzabile che anche la prima Jeep 100% elettrica possa proporre nella variante entry level un motore da 100 kW (136 Cv) di potenza alimentato da una batteria agli ioni di litio da 50 kWh, per un’autonomia che potrebbe raggiungere i 320 km.

Nella variante 4x4 questo nuovo modello - il cui nome potrebbe essere diverso da Renegade - utilizzerà un secondo motore per garantire una efficace trazione integrale in linea con il Dna del brand.

Lo stesso Tavares ha annunciato che verrà lanciato il prossimo anno, mentre dal 2024 in poi la gamma Jeep sarà arricchita con un utility vehicle 'pure offroad’e con un suv 'lifestyle family' entrambi a propulsione 100% elettrica.