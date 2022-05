Dacia Jogger, tuttofare

Pratica, essenziale. Spaziosa, multiuso: definire Dacia Jogger non è difficile vista la versatilità di impiego di un mezzo nato su una piattaforma ben nota e conosciuta, quella CMFB di casa Renault che è il vero successo di tanti modelli, da Clio a Captur passando appunto per Jogger.



Piuttosto è difficile definirla in una categoria a se stante: non è un Suv né un Crossover ma somiglia a una station wagon anche se poi gli ingombri sono quelli della berlina. Un mix che soddisfa tutti e che pone nella semplicità delle cose il suo pezzo forte. E' infatti ideale per chi ha famiglia e ha bisogno dei 7 posti, ma va benissimo anche per chi va in vacanza e deve caricare di tutto e di più senza dimenticare il professionista o l'artigiano al quale serve un veicolo spazioso e senza tanti fronzoli.

Anche Gpl

La sua capacità di adattarsi ad ogni uso e categoria pone Dacia Jogger in una posizione privilegiata, infatti pur con due motorizzazioni TCe da 110 Cv ed Eco G da 100 Cv alimentato a Gpl, il piccolo tre cilindri svolge il suo lavoro egregiamente e in maniera parca, specie oggi che la pompa di benzina viene vista come il nemico numero 1 da battere. E con la versione Gpl, serbatoio da 40 litri montato in fabbrica e i 50 del serbatoio benzina, l'autonomia di oltre 1000 km con un pieno è bella che sicura a prezzi ultraconcorrenziali.



Diciamo che in un clima di motori ibridi, Dacia ha il suo ibrido nella doppia alimentazione, ma entro il primo trimestre del prossimo anno arriverà anche la versione ibrida «tradizionale», benzina-elettrico, da 140 Cv in modo da avere una gamma completa, a prova di incentivi e duttile per i vari utilizzi.

Al volante

Non ci sono sorprese negative: la base è conosciuta e la Jogger non è una sprint da Gran Premio. Il motore, specie in Gpl, non è proprio un fulmine ma per i consumi è un toccasana la modalità Eco con lo stop and start inserito, in modo che in città si abbattono ancor più consumi ed emissioni. Lo spazio a bordo è più che sufficiente anche per i due della terza fila, anche se ne risente il bagagliaio di appena 193 litri mentre con sedili tutti ribaltati siamo oltre 1800 litri di capacità totale.

Connettività

Connessioni complete per Apple Car Play e Android auto e due allestimenti: 5 posti e 7 posti, la cui differenza di prezzo è di 900 euro circa. Interessanti i vani portaoggetti sparsi qua e là, con una capacità totale di 23 litri. Carini i due longheroni porta oggetti sul tetto che la rendono molto gradevole per un uso fuoristradistico e cerchi in lega da 16 pollici che aiutano nel confort di marcia. Belli i sedili e i materiali usati, con poggiatesta e sistemi di ritenzione in linea con gli Adas ultima generazione.

La gamma

Quattro gli allestimenti previsti: Essential a partire da 16.250 euro solo in versione 5 posti, poi Confort da 18.050 a 5 posti e 18950 a 7 posti, Extreme da 18.900 euro (19.800) ed Extreme Up da 19.450 (20.350). Motori abbinati tutti a un cambio manuale a 6 rapporti, per l'automatico bisogna aspettare la versione ibrida da 140 CV di prossima venuta.