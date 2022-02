Sanremo: nella notte il vincitore (televoto, finale a tre e vuovo voto con giurie al completo) - Ordine di esibizione e classifica dopo la 4a serata

Serata finale di Sanremo, con Amadeus a condurre c'è Sabrina Ferilli. Ospite Marco Mengoni. E' previsto un omaggio a Raffaella Carrà. Come al solito (questa volta all'Ariston e non sul palco galleggiante) Fabio Rovazzi e Orietta Berti.

Ecco i 25 big. A votarli sarà il pubblico tramite televoto: la media tra le percentuali di voto ottenute nella serata e quelle delle serate precedenti determinerà una nuova classifica. Passano a quella che potremmo definire una finale le prime tre canzoni. Che verranno cantate. La classifica verrà cancellata e si procederà a una nuovo voto con le giurie al completo: il pubblico, attraverso il televoto, con un peso del 34 per cento, la sala stampa (33 per cento) e la Demoscopica 1000 (33 per cento). La canzone con la percentuale complessiva più alta vincerà il festival.

La scaletta

La scaletta dei cantanti in gara con l'ordine di esibizione

01 Matteo Romano - Virale

02 Giusy Ferreri - Miele

03 Rkomi - Insuperabile

04 Iva Zanicchi - Voglio amarti

05 Aka7even - Perfetta così

06 Massimo Ranieri - Lettera al di là del mare

07 Noemi - Ti amo non lo so dire

08 Fabrizio Moro - Sei tu

09 Dargen D'Amico - Dove si balla

10 Elisa - O forse sei tu

11 Irama - Ovunque sarai

12 Michele Bravi - Inverno dei fiori

13 La Rappresentante di Lista - Ciao ciao

14 Emma - Ogni volta è così

15 Mahmood e Blanco - Brividi

16 Highsnob e Hu - Abbi cura di te

17 Sangiovanni - Farfalle

18 Gianni Morandi - Apri tutte le porte

19 Ditonellapiaga con Rettore - Chimica

20 Yuman - Ora e qui

21 Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir - Domenica

22 Ana Mena - Duecentomila ore

23 Tananai - Sesso occasionale

24 Giovanni Truppi - Tuo padre, mia madre, Lucia

25 Le Vibrazioni - Tantissimo







La classifica dopo la quarta serata





1 Mahmood e Blanco - Brividi

2 Gianni Morandi - Apri tutte le porte

3 Elisa - O forse sei tu

4 Irama - Ovunque sarai

5 Sangiovanni - Farfalle

6 Emma - Ogni volta è così

7 La Rappresentante di Lista - Ciao ciao

8 Massimo Ranieri - Lettera al di là del mare

9 Fabrizio Moro - Sei tu

10 Michele Bravi - Inverno dei fiori

11 Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir - Domenica

12 Matteo Romano - Virale

13 Dargen D'Amico - Dove si balla

14 Aka7even - Perfetta così

15 Noemi - Ti amo non lo so dire

16 Ditonellapiaga con Rettore - Chimica

17 Iva Zanicchi - Voglio amarti

18 Giovanni Truppi - Tuo padre, mia madre, Lucia

19 Rkomi - Insuperabile

20 Le Vibrazioni - Tantissimo

21 Yuman - Ora e qui

22 Highsnob e Hu - Abbi cura di te

23 Giusy Ferreri - Miele

25Ana Mena - Duecentomila ore

25 Tananai - Sesso occasionale