Da Bennato ad Arisa, dai Righeira alle Vibrazioni, riapre l'Arena della Versilia: che musica, che estate.

Dopo due anni di assenza forzata a causa della pandemia, l'Arena della Versilia è ormai pronta ad ospitare una lunga lista di nomi di grande prestigio, protagonisti da sempre del panorama musicale italiano e non solo.

Il 17 luglio, il nostro amato Edoardo Bennato, presentato dal giornalista e conduttore Paolo Giannantonio, fa da padrino alla stagione 2022 del palcoscenico versiliese.

In successione troviamo il 20 Luglio, Friends For Pino. La superband che ha accompagnato l'immenso Pino Daniele nella sua carriera e che adesso rimane unita in un legame artistico per continuare ad omaggiarlo.

Proseguiamo con la serata del 23 luglio, con gli internazionali El Trio: John Beasley al piano, Jose Gola al basso e Horacio El Negro Hernandez alla batteria.

Il 1 Agosto inauguriamo il mese con un gruppo nato inseme al movimento beat italiano, ma ancora intramontabile: I Nomadi. Il 5 Agosto, ci domandiamo "Chi fermerà la musica?" in questo caso di certo non sarà l'Arena della Versilia, che è pronta a presentarvi il grande Roby Facchinetti, accompagnato dall'orchestra sinfonica diretta dal maestro Diego Basso.

Siamo lieti nella serata del 16 Agosto, di accogliere Karima, una ragazza che dal palcoscenico della scuola di Amici di Maria de Filippi ha collezionato solo successi, approdando anche sul palcoscenico dell'Ariston di Sanremo con il grande Burt Backarach. Il 13 Agosto ospitiamo Arisa, per proseguire con Night inferno: Righeira, Rockets, Duble You e Gazebo, il 18 Agosto.

Il 22 Agosto, Giusy Ferreri e, per terminare in bellezza il 26 Agosto vi aspettiamo per salutare l'estate con Le Vibrazioni. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.30.

L'Arena dista pochi chilometri dalla stazione, dall'aereoporto ed è dotata di un punto di ristoro e di parcheggi comodi e adiacenti alla location.

- I biglietti possono essere acquistati presso la biglietteria dell'Arena della Versilia in Via Foce morta 131, Cinquale (MS), dalle ore 10.00/13.00 e dalle 16.30/19.30. Per informazioni contattare il numero: +39 3477128567 o il +39 3887809369. è possibile acquistare i biglietti anche dal sito: www.arenadellaversilia.it o oline sul circuito Vivaticket e nei suoi numerosi punti vendita sparsi su tutto il territorio nazionale.