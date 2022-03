L'importanza della prevenzione della vista

Prevenire o ritardare miopia e difetti visivi è possibile effettuando controlli periodici

“Dalla cura al prendersi cura" è il cambio di abitudine che si vuole proporre in occasione della Giornata Mondiale della Vista.

"Sappiamo che quando gli occhi si ammalano è spesso troppo tardi per intervenire e per questo serve più prevenzione. L'obiettivo è avere cura degli occhi ancor prima che la malattia sopraggiunga e deve dunque iniziare molto prima dei dispositivi medici, dei farmaci e degli interventi chirurgici", sottolinea il Dottor Alessandro Giannone, Oculista Chirurgo del Poliambulatorio Città di Collecchio. "Sapere tutto questo è l'inizio della cura. Sottoporsi a controlli ed esami periodici che consentono la diagnosi precoce è spesso l'unico strumento per limitare gli effetti invalidanti di alcune malattie ed è di particolare importanza soprattutto per i bambini e i ragazzi che usano diversi dispositivi elettronici, spesso contemporaneamente ed anche per molte ore al giorno". I loro occhi sono costantemente impegnati a fissare display spesso piccoli e molto luminosi, posti a distanza ravvicinata, compromettendo l'elasticità del cristallino fino ad indurre la miopia, tant'è che nei più giovani sono in forte aumento disturbi e difetti visivi. "Mal di testa ricorrenti, tendenza a strizzare gli occhi e fastidio di fronte a fonti di luce sono fra i sintomi più frequenti. I dati indicano che il 75% della popolazione digitale soffre di affaticamento degli occhi ed il 70% lamenta mal di testa e dolori al collo, mentre il 30% registra una miopia progressiva non controllabile", spiega l'Oculista. "La cosa preoccupante è che la maggior parte delle persone non adotta alcun dispositivo di correzione e protezione e ciò potrebbe avere delle importanti conseguenze sulle capacità di apprendimento, sul rendimento scolastico e in generale sulla qualità della vita". La colpa è spesso delle troppe ore passate in ambienti chiusi, di fronte allo schermo del cellulare o al monitor del pc. Studi epidemiologici mostrano che la prevalenza della miopia all'età di 9 anni è già del 15%, aumenta al 20% circa a 15 anni e raggiunge il 35% in età adulta. "In molti casi con qualche accorgimento l'insorgere della miopia si potrebbe addirittura prevenire o ritardare. Trascorrere almeno un'ora al giorno all'aria aperta costringe l'occhio ad utilizzare la messa a fuoco da lontano e anche il campo visivo periferico, cosa molto importante, considerando il fatto che si passano già 6-8 ore al chiuso sui banchi di scuola. L'utilizzo protratto della vista da vicino favorisce infatti l'insorgenza della miopia. Basti pensare che in Africa, dove la visione da vicino è utilizzata al minimo, la sua prevalenza è bassissima", afferma il Dottor Giannone. La prevenzione prevederebbe dunque una diminuzione del tempo passato ad utilizzare cellulari, pc e tablet, così come studiare seduti ad una scrivania mantenendo una postura corretta, la giusta distanza dal libro e una buona illuminazione.





Il consiglio dello specialista

Glaucoma, diabete e maculopatia: ladri silenti della vista

"Il glaucoma, la maculopatia e la retinopatia diabetica sono tra le più frequenti cause di ipovisione nei Paesi industrializzati, arrivando spesso a far perdere completamente la vista” spiega il Dottor Giannone. Di solito il paziente ne mostra i sintomi soltanto nelle fasi più avanzate, quando la funzione visiva si è già notevolmente ridotta. "La maggior parte delle persone non ne è a conoscenza perché non effettua visite oculistiche periodiche complete con controllo del fondo oculare, della pressione oculare e del campo visivo. Accanto alla perdita del campo visivo, peggiora di molto anche la qualità di vita del paziente: risulta compromessa la capacità di svolgere le più comuni attività quotidiane, tra cui leggere e guidare, con differente gravità a seconda dello stadio della patologia, fino alla cecità negli stadi più avanzati", afferma l'Oculista. Per queste ragioni diventa di primaria importanza effettuare un controllo periodico del fondo e della pressione oculare, nonché del campo visivo.

