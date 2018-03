(ANSA) - BOLZANO, 15 MAR - E' stata recuperata la scorsa notte, dopo lunghe ricerche, la salma di uno sciatore travolto da una valanga durante un fuoripista in Val Badia. L'incidente si è verificato ieri pomeriggio a Corvara in zona Vallon. Il 20enne era salito in quota con un impianto, ma non ha fatto ritorno a valle. In serata è scattato l'allarme e sono iniziate le ricerche. Solo verso mezzanotte è stata localizzata la salma sotto una valanga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il soccorso alpino e l'elicottero dell'Altair abilitato al volo notturno.