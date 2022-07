Addio ad Alberto Manotti, il "re del Po" e delle leggende di fiume

Addio al "re del Po" Alberto Manotti, che a Boretto aveva creato la sua corte fatta di leggende del fiume, legni raccolti e ospitalità. Un regno di una volta, in cui offriva da bere agli sconosciuti di passaggio e accoglieva i curiosi davanti alla costruzione con diecimila pali di legno, portati in corrente, raccolti e sapientemente assestati intorno a un salice, come una gigantesca casa per chi arriva, parte e resta. E all'interno un'altra meraviglia: il veliero costruito dal pensionato recuperando oltre 25mila pezzi di legno dal fiume. E chissà cosa avrebbe detto della siccità eccezionale, del Grande fiume costretto a denudare i suoi tesori rimasti per lungo tempo sommersi.

Manotti è morto all'ospedale di Guastalla, dopo diversi mesi di ricovero. Per lui il Po è sempre stato l'ottava meraviglia.