Nell’appartamento nascondeva le dosi di eroina e il kit per lo spaccio: una 47enne denunciata dai carabinieri

Dalla unità abitativa dove viveva, ricavata in un piccolo appartamento di un plesso condominiale di un comune della bassa reggiana, pare gestisse, stando almeno al continuo viavai di giovani registrato e a quanto rinvenuto a seguito di perquisizione domiciliare eseguita, una probabile attività di spaccio di sostanze stupefacenti. A ipotizzarlo i carabinieri della Stazione di Brescello che, al culmine degli accertamenti e trovati i riscontri, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, una donna di 47enne anni residente in un comune del reggiano.

L’attività investigativa dei Carabinieri di Brescello ha preso spunto a seguito di segnalazioni giunte da alcuni cittadini, circa movimenti sospetti, conseguenti a frequente viavai di giovani da un’abitazione di quel centro. I militari avviate le dovute indagini l’altro pomeriggio, forti anche della presenza di una unità cinofile della Polizia Provinciale di Reggio Emilia, andavano a far visita alla donna oggetto delle attenzioni investigative dando corso a una perquisizione domiciliare. L’attività dava riscontri positivi nella considerazione che i carabinieri rinvenivano e sequestravano 4 dosi già confezionate di eroina, una di hascisc, per un peso complessivo di alcuni grammi, unitamente al classico armamentario per lo spaccio tra cui sostanza da taglio e due bilancini di precisione.

La donna finiva in caserma dove i carabinieri procedevano a sequestrale quanto illecitamente detenuto, denunciandola alla Procura reggiana per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire al Giudice di verificare l'eventuale piena responsabilità dell'indagato.