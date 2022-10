Truffa da mezzo milione sugli orologi di lusso a Piacenza

Un finto mediatore di orologi di lusso, che in realtà si sarebbe intascato i soldi degli acconti che gli versavano i suoi clienti, è stato indagato dalla Guardia di finanza a Piacenza. Secondo le Fiamme gialle avrebbe messo in piedi una truffa da mezzo milione di euro.

La Procura di Piacenza ha quindi disposto il sequestro preventivo dei suoi beni: auto e moto di grossa cilindrata, profumi, vestiti firmati e altro, che l’uomo sfoggiava nonostante per il Fisco italiano risultasse privo di redditi. L’uomo, fingendosi mediatore con l’unico rivenditore italiano per l’acquisto di orologi in edizione limitata, avrebbe invece dirottato i soldi degli acconti direttamente sul proprio conto corrente, anche questo posto sotto sequestro.