Non rispetta la misura cautelare, marito violento arrestato dai carabinieri

BOLOGNA, 23 OTT - Finito agli arresti domiciliari per maltrattanti nei confronti della moglie aveva ottenuto da parte del Gip di Reggio Emilia, lo scorso 13 ottobre, una mitigazione del provvedimento sostituito con l’obbligo di dimora, la prescrizione di non uscire la notte e il divieto di avvicinamento alla donna. Non trovato in casa dai Carabinieri di Scandiano durante un controllo notturno svolto lo scorso 20 ottobre, è ora tornato ai domiciliari. Protagonista della vicenda un 42enne residente in un comune del comprensorio ceramico reggiano, arrestato ieri dagli uomini dell’Arma.

I domiciliari erano stati comminati all’uomo a seguito della denuncia della moglie 37enne che, nell’estate del 2021, aveva trovato il coraggio di rivolgersi ai Carabinieri raccontando il comportamento violento del 42enne che non aveva esitato a tirarle i capelli, sbatterla a terra e lanciarle bottiglie di birra vuote e posaceneri, colpendola in una circostanza all’occhio tanto da causarle un ematoma. A seguito della denuncia l’uomo era stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna poi integrata anche con l’ulteriore misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Misure che tuttavia l'uomo aveva violato in maniera reiterata circostanza per cui, lo scorso mese di aprile, su richiesta della Procura reggiana, veniva sottoposto agli arresti domiciliari.

Lo scorso 13 ottobre il Gip su richiesta dell’uomo mitigava la misura con una meno afflittiva, ora revocata con il suo arresto e il ripristino dei domiciliari.