Domani con la Gazzetta uno speciale sui bonus per l'edilizia

Sarà in edicola domani, martedì 21 dicembre, con la Gazzetta di Parma un inserto speciale dedicato ai bonus dell'edilizia e delle novità in vista del 2022. Dal bonus caldaie al bonus facciate, dalle detrazioni per verdi e giardini al 110% per le ristrutturazioni. Un'occasione per tenersi aggiornati su tutte le ultime leggi.