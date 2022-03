Bolletta sempre più cara? Ditelo alla Gazzetta di Parma

In un momento in cui le bollette stanno aumentando in modo esponenziale e per molte famiglie ed imprese diventa impossibile riuscire a far quadrare i conti, Gazzetta di Parma ha deciso di aprire un canale diretto con i lettori per permettere a tutti di raccontare, in forma anonima o con nome e cognome, la propria situazione, sia con una breve testimonianza scritta o, perché no, con lo scatto che raffronta le bollette del 2021 con le prime arrivate nel 2022 per i consumi di gas o energia elettrica.

Chi non può pagare il conto, chi ha scelto di rateizzare le bollette ma anche chi ha deciso addirittura di chiudere la propria attività, perché ormai insostenibile dal punto di vista dei costi, avrà la possibilità di raccontare la propria drammatica esperienza ed avere comunque anche un supporto con consigli, indicazioni ed eventuali possibili strade per superare questo momento difficilissimo per la tasche di tante famiglie parmigiane.

Le testimonianze saranno infatti raccolte in redazione e saranno quindi pubblicate sul giornale e sul sito gazzettadiparma.it. Saranno corredate di consigli utili ad affrontare l'emergenza grazie al prezioso aiuto degli esperti di Confconsumatori, l'associazione che in questi giorni ha già proposto molti utili consigli per aiutare a limitare il consumo di energia.

Per Gazzetta di Parma Confconsumatori ha deciso di aprire un canale privilegiato per rispondere direttamente ai quesiti dei lettori.

Per inviare segnalazioni, foto e raccontare la vostra storia è già a disposizione un nuovo indirizzo di posta elettronica: bollette@gazzettadiparma.it.