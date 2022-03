Spazio ai lettori: mercoledì si parla di sicurezza con Casa

Prosegue «Gazzetta Question time», lo spazio dedicato alle domande che i nostri lettori vogliono porre sui temi «caldi» dell'attualità.

Le risposte arriveranno in diretta Facebook sulla pagina della Gazzetta di Parma. Dopo il primo appuntamento dei giorni scorsi sullo stadio Tardini, il secondo appuntamento è in programma per mercoledì alle ore 16.30. Ospite della diretta Facebook sarà l'assessore comunale alla Sicurezza e alla polizia locale Cristiano Casa, che risponderà alle domande che arriveranno dai lettori

e dialogherà con il direttore della «Gazzetta di Parma» Claudio Rinaldi.

I lettori potranno inviare i loro quesiti via mail e via whatsapp sia prima che durante la diretta Facebook.

Per le mail l'indirizzo è questiontime@gazzettadiparma.it

Per whatsapp e sms il numero è 331 665 6303