Spazio ai lettori: mercoledì focus su Cittadella e parchi con l'assessore Alinovi

Prosegue «Gazzetta Question time», lo spazio dedicato alle domande che i nostri lettori vogliono porre sui temi «caldi» dell'attualità.

Le risposte arriveranno in diretta Facebook sulla pagina della Gazzetta di Parma. Dopo gli appuntamenti dedicati allo stadio Tardini e alla sicurezza, il terzo incontro è in programma

per mercoledì alle 16.30. Ospite della diretta Facebook sarà l'assessore all'Urbanistica Michele Alinovi, che risponderà alle domande sulla Cittadella e i parchi che arriveranno dai lettori

e dialogherà con il direttore della «Gazzetta di Parma» Claudio Rinaldi. I lettori potranno inviare i loro quesiti via mail

e via whatsapp sia prima che durante la diretta Facebook.



Per le mail l'indirizzo è questiontime@gazzettadiparma.it

Per whatsapp e sms il numero è 331 665 6303