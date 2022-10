Alla scoperta dei sentieri dell'Appennino

Ventiquattro camminate per quattro stagioni, dalle dolci ondulazioni emiliane al mar ligure. Il nuovo libro di Andrea Greci «Sentieri per tutti dall'Appennino al Mare», edito da Gazzetta di Parma con il sostegno di Move-Montain Lovers e con il patrocinio della Sezione di Parma del Club Alpino Italiano, in edicola da domani con Gazzetta di Parma a 14 euro più il prezzo del quotidiano, raccoglie una selezione di itinerari che vogliono essere un invito, rivolto a piccoli e grandi, a scoprire ambienti, paesaggi, colori, profumi seguendo il ritmo delle stagioni.

In inverno si può scegliere di immergersi nel microcosmo bianco delle cime più elevate della dorsale spartiacque oppure, a meno di un'ora di auto, accarezzare la superficie luccicante del mare sotto i tiepidi raggi del sole. In primavera si possono ammirare le fioriture che ricoprono le montagne più elevate così come sprofondare nel verde brillante dei boschi di latifoglie delle colline, inseguendo le impronte di lepri, volpi e lupi.

In estate si può camminare sospesi tra due mondi sulle creste dell'Appennino o rifugiarsi all'ombra di un faggio secolare o di una foresta di abeti bianchi, ascoltando il rumore fragoroso di una cascata.

In autunno, infine, il richiamo degli straordinari colori del foliage appenninico è pari a quello delle spiagge e delle scogliere del Levante, inondate dai taglienti e inclinati raggi del sole che trasformano ogni cosa con la loro calda e affascinante luce. Il volume verrà presentato sempre domani, alle ore 17.30, presso Move, via Sartori 30/a, Parma.

r.c.