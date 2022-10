Gazzetta nelle scuole ha preso il volo

Maria è interessata al tennis, Ludovico all'economia e Leonardo al mondo delle imprese. Mentre Vittoria, Even e Alice sono appassionati di cronaca nera. Nel teatro dell'istituto comprensivo Parma Centro sono tanti gli studenti che alzano la mano, per fare una domanda al giornalista della Gazzetta di Parma. Sì, perché «Gazzetta nelle scuole» è partito con la 2ªE e la 2ªD della media Fra Salimbene. Oltre un'ora di lezione interattiva per parlare del giornale della città, il quotidiano più antico d'Italia, di come si fa un articolo e di come è organizzata la redazione, grazie anche all'ausilio di un video. Soprattutto per comprendere l'importanza dell'informazione di qualità e prendere le distanze dalle fake news che circolano sui social: da qui, il lavoro del giornalista e della verifica delle notizie. Dopo questa prima lezione, gli studenti incontreranno il direttore Claudio Rinaldi e simuleranno una conferenza stampa, per soddisfare tutte le loro curiosità sul mondo dell'informazione. E alla fine, diventeranno protagonisti, per elaborare un articolo sul progetto «Gazzetta nelle scuole»: gli articoli dei ragazzi saranno pubblicati sul giornale con la foto di classe.

Un progetto che può contare sul prezioso contributo di Barilla, Chiesi, Crédit Agricole e Iren, il patrocinio dell'Unione parmense degli industriali e il sostegno di Comune di Parma e Parma capitale italiana della Cultura 2020-21. I ragazzi avranno la Gazzetta di Parma tutti i giorni in classe, un abbonamento digitale mensile alla Gazzetta di Parma e la Parma Card con sconti e agevolazioni in negozi e musei. Tutte le info del progetto sull'indirizzo www.gazzettanellescuole.it

r.s.