Bosi: "Stiamo lavorando per riaprire le sale civiche"

Il comune sta lavorando per riaprire all’uso dei cittadini le sale civiche e gli spazi comunali chiuse da ormai 2 anni a causa del Covid.

La mancata riapertura è dovuta all’aumento dei costi per gestione accessi e sanificazione che non era stato previsto per il 2021 e la necessità di trovare chi è responsabile di questi processi.

L’obiettivo - ha detto il vicesindaco Bosi rispondendo a Roberti (Misto) - è riaprirle a inizio 2022 con tariffe che saranno maggiorate per consentirne l’utilizzo in vista delle elezioni comunali