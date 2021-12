Il nuovo insediamento logistico (da 100mila metri quadri) in via Paradigna scatena un dibattito infuocato

Rotatoria via Mantova via Parigi

ll consiglio comunale ha approvato il progetto preliminare della nuova rotatoria fra via Mantova e via Parigi che prevede un costo di 513mila euro e, visto che prevede espropri di aree e un cantiere complesso, sarà realizzata nell’estate del 2023. Alcune perplessità sull’impatto della rotatoria sono stati espressi da Campanini (Pd) e Giuseppe Massari (Pp) che hanno chiesto un progetto più “soft”. A favore si sono espressi Salzano e Quaranta che hanno parlato di “intervento indispensabile” per la sicurezza viabilistica

Dibattito infuocato: l'insediamento da 100mila metri quadri in via Paradigna scatena la polemica

Dopo un dibattito infuocato, che ha visto le minoranze di centrosinistra decisamente contrarie e la maggioranza compatta a difesa della scelta con la Lega che si è invece astenuta il Consiglio comunale ha approvato l’adozione della variante urbanistica che consentirà la realizzazione in via Paradigna, a fianco di Cft, di un insediamento logistico da 100 mila metri quadrati, di cui la metà occupati da capannoni di deposito merci. Per autorizzare l’insediamento il Comune ha chiesto che gli attuatori realizzino lavori pubblici per circa 3 milioni di euro. Fra questi le barriere acustiche a lato di via Versailles nel tratto fra via Paradigna e via Colorno mai aperto al traffico causa un contenzioso con un privato su questo tema, nuovo collettore fognario di via Paradigna e parcheggi a servizio del nuovo impianto. Roberti e Giuseppe Massari hanno criticato la scelta, definita inaccettabile per il consumo di suolo, così come Lavagetto, Campanini e Jacopozzi (Pd) che hanno accusato la Giunta di contraddittorietà rispetto al consumo di suolo zero. Scelta difesa a spada tratta e definita utile per il sistema produttivo da Salzano e Quaranta (Ep), mentre Occhi ha parlato di “terreni già vocati agli insediamenti@. Alinovi, infine, ha ricordato che non si parla di suolo agricolo consumato ma di un insediamento in un lotto già previsto per questi usi. Unanimità ha invece raccolto la delibera che proroga anche per il 2022 l’aumento da 10 a 12mila euro della soglia di esenzione dall’addizionale Irpef comunale con cui il consiglio si è chiuso

Canile senza veterinari

Il Comune aprirà un confronto con Ausl e Università per valutare la possibilità che sia la Clinica Veterinaria a fornire l’assistenza medica agli animali di canile e gattile. Lo ha detto il sindaco Pizzarotti raccogliendo un appello lanciato da Fornari (Effetto parma) che sottolineava come oggi il canile sia senza veterinari in servizio. Il sindaco ha anche ricordato che il problema deriva anche da difficoltà rispetto al clima creato attorno al canile che demotivano i veterinari privati a prendere questo incarico.

Sale civiche chiuse da 2 anni

Il comune sta lavorando per riaprire all’uso dei cittadini le sale civiche e gli spazi comunali chiuse da ormai 2 anni a causa del Covid. La mancata riapertura è dovuta all’aumento dei costi per gestione accessi e sanificazione che non era stato previsto per il 2021 e a necessità di trovare chi è responsabile di questi processi. L’obiettivo - ha detto il vicesindaco Bosi rispondendo a Roberti (Misto) - è riaprirle a inizio 2022 con tariffe che saranno maggiorate per consentirne l’utilizzo in vista delle elezioni comunali