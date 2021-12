Era ai domiciliari ma va a spasso con il cane: arrestato per evasione e... rimesso ai domiciliari

Sorpreso a spasso con il cane, arrestato per evasione dai domiciliari. E’ quanto accaduto nel pomeriggio di ieri a Parma. Nel corso dei servizi di controllo nei confronti dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, la pattuglia della sezione Radiomobile ha suonato al citofono di una coppia, entrambi ai domiciliari. La donna si è subito affacciata per farsi riconoscere. All’invito di verificare la presenza del compagno, la stessa ha preso tempo. Dopo poco, un uomo, si è fatto vedere con calzato un cappello che copriva il viso. I militari, certi che quello intravisto non fosse il 27enne da controllare, sono saliti ed hanno accertato che lo stesso non era in casa e quello affacciato era il padre della donna. Usciti dallo stabile, per diramare le ricerche, lo hanno incrociato con il cane al guinzaglio che tentava di rientrare in casa, avvisato del controllo in atto. Fermato e condotto in caserma è stato arrestato in flagranza di reato e posto nuovamente ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.