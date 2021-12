L'Ada ha un nuovo Consiglio direttivo e una nuova "Biblioteca dell'Ambiente"

ADA ODV associazione donne ambientaliste nel corso dell'Assemblea del 21 dicembre nella sede di piazzale Rondani 3/b a Parma ha rinnovato le cariche sociali e inaugurato la "Biblioteca dell'Ambiente", il cui nucleo di 230 volumi è dono di Nunzio Rizzoli, pioniere dell'educazione ambientale in Italia.

Il nuovo Consiglio direttivo per il prossimo triennio è composto da Rosalba Lispi presidente, Laura Dello Sbarba vicepresidente, Carla Battistini segretaria, Maria Cristina Salati tesoriera,Raffaella Scaccaglia, Olga Padovani e Stefania La Badessa consigliere. La naturalista esperta di biodiversità Franca Zanichelli ricoprirà il ruolo di consulente scientifica.

La Presidente uscente Rosalba Lispi, riconfermata all'unanimità, ha ripercorso nella sua relazione l'attività recente dell'associazione. Nell'ultimo anno, nonostante il periodo reso complicato dal Covid, ADA ha coinvolto oltre 700 alunni nei progetti scolastici condotti da Stefania La Badessa e Anna Giamborino. . Un ringraziamento particolare è andato all'attrice Paola Ferrari che ha dato voce e volto alle videopoesie che ADA ha pubblicato sul suo canale Youtube durante il lockdown.

I progetti futuri implementeranno il numero di scuole destinatarie dei progetti di educazione ambientale e vedranno la ripresa degli incontri culturali in presenza.

A marzo è già prevista l'edizione numero 30 del premio "Una Mimosa per l'Ambiente".

La nuova "Biblioteca dell'Ambiente" sarà a libera disposizione dei soci. Si tratta di una serie di interessanti volumi a tema ambientale, frutto dell'opera di raccolta del maestro Nunzio Rizzoli che ha appassionato all'amore per la natura migliaia di bambini nel corso. della sua lunga carriera di docente. Le socie e i soci di ADA lo hanno ringraziato con emozione per il generoso dono.