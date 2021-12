Lo storico cerimoniere del Comune si congeda tra gli applausi del Consiglio Comunale

Ad aprire il Consiglio Comunale di ieri è stato il saluto da parte del Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Tassi Carboni, della Giunta e dei Consiglieri al neo pensionato Alessandro Ghidini che per oltre un ventennio è stato in prima fila nelle cerimonie e nelle celebrazioni del Comune, svolgendo anche il ruolo di custode del Municipio, abitando con la propria famiglia, nell'alloggio di guardianìa del Municipio.

Con emozione Ghidini si è detto onorato del momento che gli è stato dedicato alla presenza di tutti i consiglieri "le figure più importanti dell'Amministrazione" ha detto il cerimoniere. Il sindaco ha ricordato quanto preziosa sia stata per lui la conoscenza del funzionamento dell'Ente che Ghidini gli ha trasmesso "soprattutto all'inizio, quando dovevamo entrare in una realtà complessa, sei stata una figura fondamentale nei miei esordi da amministratore" ha detto Federico Pizzarotti "e il destino vuole che finiamo, quasi in concomitanza, la nostra esperienza nel Comune di Parma".