Mano incastrata nell'impastatrice: una persona ricoverata in ospedale

Vigilia di Natale tristissima per una persona che questa mattina era al lavoro in un laboratorio di pasta fresca in via Paganini. Verso le 9,10, infatti, la sua mano è rimasta incastrata in una impastatrice. Subito è stata chiamata la centrale del 118 e la persona è stata trasportata all'ospedale Maggiore di Parma dove è stata ricoverata al pronto soccorso in condizioni di media gravità.

foto d'archivio